"Gib ma 1000 Euro": Das ist der Tankstellen-Räuber

Nach dem Überfall in der St. Pöltner Tankstelle am Mittwochabend in der Mariazellerstraße ließ die Polizei die Bilder aus der Überwachungskamera im Schnellverfahren von der Staatsanwaltschaft freigeben.

Gesucht wird der auf den Fotos abgebildete Mann. Wie berichtet bedrohte er den Kassier im Tankstellen-Shop mit einem Messer, forderte "Gib ma 1000 Euro" und machte sich mit dem Bargeld zu Fuß in Richtung Europaplatz aus dem Staub.

Täterbeschreibung:

Mann, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß, schlanke Statur, kurze braune Haare. Der unbekannte Täter war bekleidet mit einem violetten Hemd, einer kurzen schwarzen Hose mit weißen Streifen, grauen Schuhen und schwarzen Socken. Der Täter sprach mit leicht ausländischem Akzent.

(min)