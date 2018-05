Fahrradabteile in Wr. Neustadt aufgebrochen

Coup in der Nähe des Anemonensee Bahnhofs in Wr. Neustadt. In der Margeritengasse wurden am Wochenende mehrere Fahrradabteile eines Wohnhauses aufgebrochen, die Diebe ließen 13 Fahrräder, ein Laufrad, drei Scooter und mehrere Paar Inline Skate mitgehen.

Der Schaden ist hoch, die Täter sind noch nicht geschnappt. Außerdem ist noch nicht klar, ob es noch weitere Opfer gibt, die den Diebstahl noch nicht bemerkt haben. Die Polizei ermittelt diesbezüglich.

Das könnte Sie auch interessieren

(min)