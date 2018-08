Drahtesel statt Pferde: Polizei radelt in Mödling

Ab August werden die drei Männer und Frauen in jeweils einer Zweier-Radstreife im Einsatz sein. Schwerpunkt ist natürlich die Stadt Mödling, Einsätze im Bezirk sind aber nicht ausgeschlossen. „Durch den hohen RadlerInnenanteil in der Stadt ist es eigentlich logisch, dass neben St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt nun auch Mödling seine eigenen Fahrradpolizisten bekommen hat“, so Kommandant Alois Geyrhofer, der die Initiative für die neuen Bike-Streifen gesetzt hatte.

Die Radpolizisten haben viele Vorteile: Sie sind umweltfreundlich und sehr flexibel unterwegs und können an neuralgischen Punkten wie beispielsweise der Mödlinger Fußgängerzone optimal eingesetzt werden. Hinzu kommt der Faktor Bürgernähe, da ähnlich wie bei den Fuß-Streifen ein Gespräch viel einfacher möglich ist, als wenn die BeamtInnen mit dem Auto unterwegs sind.

Am 31. Juli wurden die insgesamt sechs Mödlinger Fahrrad-Polizisten am Posten in der Klostergasse offiziell begrüßt. Bezirkspolizeikommandant Oberst Peter Waldinger und Postenkommandant Chefinspektor Alois Geyrhofer konnten dabei auch Bezirkshauptmann Philipp Enzinger und Bürgermeister Hans Stefan Hintner (VP) begrüßen, die der Fahrradstreife viel Erfolg für ihre Tätigkeit in Stadt und Bezirk wünschten.

„Die Stadt Mödling hat einen der höchsten Radfahreranteile aller niederösterreichischen Städte, daher freue ich mich sehr über den Einsatz dieser neuen, flexiblen Bike-Streifen in unserer Stadt“, zeigte sich Hans Stefan Hintner begeistert.

(wes)