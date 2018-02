Falco-Pilgerstätte ab 2021: Zwei Millionen fehlen noch

Wie "Heute" berichtete wurde schon länger über ein Multimedia-Center mit interaktiver Falco-Show in Gars am Kamp gemunkelt. Jetzt geht es in die Endphase. Hier in seine Villa zog sich Falco alias Hans Hölzl immer wieder gerne zurück, um Kraft zu tanken.

6,8 Millionen teures Projekt

Die Falco-Stiftung kaufte das Haus und das Grundstück nebenbei. Bis heute lagern hier noch persönliche Gegenstände, wie seine Gitarren und Platin-Schallplatten. Stiftungs-Vorstand Wolfgang Kosmata will hier eine Pilgerstätte errichten mit noch nie gezeigten Exponaten. "Das Projekt kostet 6,8 Millionen Euro - zwei Millionen fehlen uns noch", so Kosmata.

2021 soll das Falco-Museum seine Pforten öffnen. Der talentierte Musiker starb vor 20 Jahren bei einem Unfall in der Dominikanischen Republik. Falco hatte immer einen besonderen Bezug zu Niederösterreich.



