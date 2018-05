Gaaden 22. Mai 2018 09:30; Akt: 22.05.2018 09:17 Print

Falle: Reiterin (50) beinahe von Schnur stranguliert

von Sandra Kartik - Juttas Ausritt am Sonntag wäre fast ihr letzter geworden: Sie blieb an einer Schnur hängen, die Unbekannte in Kopfhöhe über einen Reitweg in Gaaden gespannt hatten.