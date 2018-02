Callcenter Mafia 03. Februar 2018 08:15; Akt: 03.02.2018 08:52 Print

Falsche Polizisten locken Senioren Geld heraus

Fiese Telefonbetrüger sind derzeit in Niederösterreich unterwegs: Als falsche Polizisten getarnt rufen sie ältere Menschen an und wollen so an Bargeld und Wertsachen kommen.