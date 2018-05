Lunz am See 08. Mai 2018 09:55; Akt: 08.05.2018 07:29 Print

Felsbrocken traf Arbeiter (33) am Kopf – tot

Bei Forstarbeiten im steilen Gelände in Lunz am See wurde ein 33-Jähriger am Montag von einem großen Stein getroffen und getötet.