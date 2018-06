Feuer! 53-Jähriger rettete sich in letzter Sekunde

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Freitag in Gmünd ab: Mitten in der Nacht entstand im Dachgeschoß eines Hauses in der Ignaz-Halmetschlager-Gasse ein Feuer, gegen vier Uhr früh stand der obere Stock des Gebäudes schließlich in Vollbrand. Durch die Hitze der Flammen barsten Fenster, die Flammen züngelten meterhoch in den Himmel.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Der Bewohner (53) konnte sich aus dem Haus retten, Alfons S. wurde von Exekutivbeamten betreut, vom Team des Roten Kreuzes erstversorgt und anschließend zur Abklärung einer möglichen Rauchgasvergiftung ins Spital Gmünd gebracht.

Die Feuerwehr machte sich indes an die Löscharbeiten: Ein Übergreifen der Flammen auf das Dach konnte in letzter Sekunde verhindert werden, unter schwerem Atemschutz wurde über eine Schiebeleiter von außen gelöscht, ein weiterer Trupp versuchte den Brand von innen unter Kontrolle zu bringen. Um auch sämtliche Glutnester zu erwischen, mussten die Florianis die Dachhaut öffnen und alles mittels Wärmebildkamera kontrollieren.

Gegen 5.15 Uhr morgens konnten die Einsatzkräfte "Brand aus" geben.

(nit)