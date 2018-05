Niederösterreich 31. Mai 2018 21:32; Akt: 31.05.2018 21:23 Print

Feuer! Brandeinsatz bei Ex-Politiker im Bezirk Melk

Feuerwehreinsatz in einem Ortsteil von St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk) am späteren Donnerstagnachmittag. Der Dachstuhl eines Wohnhauses fing Feuer.