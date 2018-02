Feuer! Wohnung steht in Vollbrand

Großeinsatz für Rettung und Feuerwehr am Montagnachmittag im Bezirk Baden: Eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Unterwaltersdorf steht in Vollbrand. Laut ersten Meldungen soll sich keine Person mehr in der Wohnung befinden.

Mehrere Feuerwehren und Rettungswagen sind am Brandort, der Einsatz läuft noch.

++Mehr Infos in Kürze++

(Lie)