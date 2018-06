Feuer auf Kart-Anlage: Gaffer behindern Einsatz

Brenzlige Situationen Donnerstag gegen 19 Uhr in der beliebten Rennkart-Outdoor-Anlage "Speedworld" in Pachfurth bei Bruck an der Leitha: Aus noch ungeklärter Ursache fing es in einer der Rennkart-Garagen zu brennen an, binnen kürzester Zeit standen insgesamt neun Boxen lichterloh in Flammen.

Umfrage Sollten Gaffer härter bestraft werden? Ja, auf jeden Fall!

Nein, das passt schon so, wie es ist.

Nein, wieso? Ich bin gar nicht für Strafen.

Das ist schwer zu beurteilen.

Da die Anlage am Feiertag zahlreiche Menschen besuchten, hatte die Polizei gewaltig mit Schaulustigen zu kämpfen. "Die Polizisten versuchten diese vom direkten Brandbereich fernzuhalten, was jedoch aufgrund der großen Anzahl von Schaulustigen und deren Verhalten nur schwer möglich war", berichtet die Landespolizeidirektion NÖ am Freitag ungewöhnlich emotional.

Hoher Sachschaden

Auch die Zufahrt der Feuerwehr-Einsatzautos wurde behindert.

Zahlreiche Rennkarts inklusive Zubehör wurden durch das Feuer völlig zerstört, der Sachschaden dürfte sich auf rund 100.000 Euro belaufen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

(nit)