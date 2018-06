Feuer bei Ex-FP-Nationalrat Thomas Schellenbacher

Vier Feuerwehren rückten am Donnerstagabend zum Reihenhaus von Ex-FP-Nationalrat Thomas Schellenbacher (53) in St. Leonhard am Forst an. Das Feuer war rasch gelöscht ("Heute" berichtete), doch aufgrund der ehemaligen politischen Funktion und Geschäftstüchtigkeit von Schellenbacher, war der eher kleinere Brand (Brandstufe B2) für die Polizei doch beachtenswert.

Fäden bei Panhans-Verkauf gezogen

Denn Thomas Schellenbacher ist ein Verdächtiger in einem brisanten Wirtschaftskrimi, zog die Fäden beim Verkauf des insolventen Hotel Panhans (Semmering), war Auftragnehmer der Asfinag, ehe ihn die Asfinag anzeigte (es laufen Verfahren wegen Untreue und Geldwäsche, mutmaßliche Schadensumme: mehrere Millionen Euro - für Thomas Schellenbacher gilt die Unschuldsvermutung).

Somit steht Schellenbacher seit einiger Zeit nicht nur im Fokus polizeilicher Ermittlungen und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sondern auch einige ehemalige Businesspartner aus dem Ostblock könnten noch eine Rechnung mit dem Ex-Politiker offen haben.

Grillkohle schuld

Doch für die Brandermittler war rasch klar: Durch Grillkohle dürfte eine Hecke Feuer gefangen haben, sofort wurden die Flammen mit einem Gartenschlauch gelöscht. "Die Feuerwehr erledigte dann den Rest, es gibt überhaupt keine Auffälligkeiten oder verdächtigen Spuren", so Erich Rosenbaum, Chef der Gruppe Brand beim Landeskriminalamt Niederösterreich.

Übrigens: Schellenbacher war bereits im Jahr 2015 "abgebrannt" - und zwar finanziell. Im März 2015 wurde über seine IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH der Konkurs eröffnet, der Ex-FP-Mann ist zudem im Privatkonkurs.

(Lie)