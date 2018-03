Wiener Neudorf 03. März 2018 18:49; Akt: 03.03.2018 18:49 Print

Feuer in Feuerwache: Florianis löschten "daheim"

Selten war der Weg an den Einsatzort kürzer: Im Feuerwehrhaus in Wiener Neudorf ist am Samstag ein Brand ausgebrochen.