Feuerteufel (48) gesteht alles, sitzt jetzt in Haft

Es war ein rascher Fahndungserfolg für die Polizei in NÖ: Wie berichtet, waren am 9. Juli im Wald- und Weinviertel (Bezirke Hollabrunn, Horn und Gmünd) insgesamt sechs Flurbrände gelegt worden. Ein Verdächtiger war rasch ausgemacht, denn: Ein vorerst noch unbekannter Mann hatte jede Menge verdächtiges Material in einem Supermarkt gekauft, darunter Benzin, Grillanzünder, Braunkohlebriketts sowie Grillkohle in rauen Mengen.

Die Polizei veröffentlichte Fahndungsfotos, nach nur einem Tag konnte der Verdächtige in Oberolberndorf im Bezirk Korneuburg aufgegriffen und festgenommen werden ("Heute" berichtete).

Bei der anschließenden Einvernahme gestand der 48-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg die Brandstiftungen. Das gab nun die Landespolizeidirektion NÖ bekannt. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems gebracht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)