Feuerwehr befreit armes Reh aus Gitterstäben

Zum wiederholten Mal verfing sich ein Reh in den Metallstäben eines Zaunes. Aus diesem Grund wurde am Dienstag gegen Mitternacht die Feuerwehr Kaltenleutgeben zur Tierrettung alarmiert. Gleich nach Eintreffen am Einsatzort wurde dem Tier eine Decke übergelegt. "Dies hat sich bereits in der Vergangenheit stets beruhigend auf die hektisch herumtrampelnden Wildtiere ausgewirkt", heißt es seitens der Feuerwehr.

Nachdem keine ernsthaften Verletzungen festgestellt wurden, erfolgte mittels hydraulischem Rettungsgerät die Befreiung des Rehs aus seiner misslichen Lage. Sofort wurde es in Richtung des naheliegenden Waldes gewiesen und auch die Zaunstäben konnten vor dem Einrücken ins Feuerwehrhaus wieder in gerade Position gedrückt werden.

(red)