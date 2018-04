Feuerwehr rettet Enten-Familie von Bundesstraße

Wieder ein Enten-Notfall in Niederösterreich. Nachdem am Freitag die Feuerwehr in Amstetten eine 14-köpfige Entenfamilie vom Dach der Wirtschaftskammer rettete und somit ihr Verdursten verhinderte, rückten am Samstag auch die Florianis in Wr. Neudorf zur Enten-Rettung aus.

Besorgte Autofahrer hatten eine Entenfamilie gemeldet, die nahe einer Tankstelle in einem Straßengraben, wohl verschreckt durch den Verkehr, festsaß.

Mit mehreren Keschern und beherzten Handgriffen wurde die Entenmutter mit ihren acht Küken von den ausgerückten Feuerwehrmännern eingefangen und an einem nahegelegenen Bach wieder ausgelassen.

(min)