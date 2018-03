Feuerwehr rettet Hund aus brennendem Haus

Heute Nachmittag kam es zu einem Wohnhausbrand in der Gemeinde Sitzendorf an der Schmida (Bezirk Hollabrunn). In der Katastralgemeinde Roseldorf stand ein Wohnhaus in Brand.

Die Hausbesitzer berichteten, dass drei Hunde vermisst werden. Nach der Eindämmung des Brandes konnte nach der Suche der vermissten Hunde begonnen werden. Zwei brachten sich aus selbst in Sicherheit.

Für den letzten Hund bestand kaum eine Überlebenschance. Dennoch suchte ein Atemschutztrupp im Gebäude nach dem vermissten Hund und konnte diesen mit der Wärmebildkamera hinter einem Tisch lokalisieren. Wie sich herausstellte, war dieser noch am Leben und wurde sofort ins Freie gebracht. Dort wurde er mit Sauerstoff versorgt und im Anschluss in tierärztliche Behandlung übergeben.

(red)