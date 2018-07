Feuerwehr rettet in Schnur gefangene Schwalbe

Passanten bemerkten am Samstag in der Stiftergasse in Gmünd eine Schwalbe in Not. Hoch über dem Boden hatte sich der Vogel nur wenige Meter von seinem Nest entfernt in einer Schnur verheddert und hing hilflos von der Regenrinne eines Wohnhauses.

Die Feuerwehr wurde zur Hilfe gerufen und mit dem Hubfahrzeug stiegen die Florianis zur Schwalbe hoch und befreiten das Tier problemlos. Der Vogel dürfte sein Malheur gut überstanden haben und konnte danach aus eigener Kraft wieder wegfliegen.

(min)