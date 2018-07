Feuerwehr rettete Schlange im Stadtgebiet

Am Samstag wurde die Feuerwehr zu einer Tierrettung in Amstetten gerufen. Ob tatsächlich das Tier gerettet werden musste oder doch nur die dort wohnhaften Menschen vor dem Anblick des Tieres sei dahingestellt – die Feuerwehr tat ihre Pflicht.

Vor Ort in der Rudolf-von-Alt-Straße fanden die Florianis eine Schlange bei einem Hauszubau, die sich unter einer Blechverkleidung versteckt hatte. Beim rund 1,5 Meter langen Tier handelte es sich um eine Natter. Diese sind in Österreich heimisch und nicht giftig, ihr Biss ist im schlimmsten Fall so schmerzhaft wie ein Nadelstich.

Einer der fachkundigen Feuerwehrmänner konnte die Natter einfangen, das Tier war wohl auf und wurde dann in einem nahegelegenen Waldstück wieder freigelassen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)