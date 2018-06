Feuerwehr rettete zwei gefangene Baby-Schwäne

Rettungsaktion am Samstag in Gars am Kamp (Bez. Horn): Eine Schwanen-Mama watschelte mit ihren beiden Küken die Wehranlage in der Nähe des Freibades entlang, da plumpsten die beiden Kleinen zwischen die großen Steine, schafften es nicht mehr hinaus.

Ein aufmerksamer Passant sah die aufgebrachte Mama und rief die Feuerwehr zur Hilfe. Die erfahrenen Florianis wussten was zu tun war und holten die Küken unter strenger Beobachtung mit geschickten Handgriffen aus ihrer Not. Die beiden wurden wieder zurück ins Wasser zu ihrer Mutter gesetzt und schwammen auch gleich wieder davon.

(min)