Feuerwerk in NÖ forderte drei Verletzte

Neben zahlreichen Bränden forderte die Knallerei in NÖ auch drei Verletzte. In Sierndorf (Korneuburg) wurde ein 50-Jähriger am Auge verletzt.