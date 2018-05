Filmriss: Frau (40) wachte nackt in Wohnung auf

Nach einem Heurigenbesuch am Samstag wachte eine 40-Jährige am Sonntag in einem fremden Bett auf, hatte schwere Erinnerungslücken. Die Frau packte schnell ihre Sachen zusammen, flüchtete und ging zur Polizei. Laut "Bezirksblätter" hat sie Männer in fremder Sprache (Arabisch) reden hören, betreffend der Nacht davor aber einen kompletten Filmriss.

Wie berichtet ordnete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung im Krankenhaus an. Am Anfang zeigte sich das bedauernswerte Opfer nicht einverstanden mit der Untersuchung, stimmte dann aber doch zu. Das Landeskriminalamt NÖ, Gruppe Sittlichkeitsdelikte, ermittelt jetzt, Staatsanwalt Leopold Biem meinte, die Auswertung der Spuren und der Untersuchungen werde einige Zeit in Anspruch nehmen.

(Lie)