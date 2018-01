Floriani-Spendenbox und Geld aus Kirche geraubt

Dreiste Diebe trieben in Pachfurth ihr Unwesen: Am Wochenende zwängten sie ein Fenster des Gemeindehauses auf. Sie drangen bis zur Tür der Arztpraxis vor. Scheiterten jedoch beim Versuch, diese aufzubrechen. Die Täter ließen sich aber nicht beirren und zogen zur nächsten Tür weiter. Die führte sie in das Feuerwehrhaus.

Diebestour am Wochenende

Dort leerten sie die Handkasse und packten auch die Spendenbox ein. Doch dies dürften den den Dieben zu wenig gewesen sein. Denn die Tour ging weiter. Als nächstes stand die Pfarrkirche auf dem Plan. Hier brachen sie die Holztüre auf und gelangten so bis zur Sakristei. Die Täter durchsuchten alle Läden und Kästen. Es wurde Geld in unbestimmter Höhe entwendet.

Die Polizei nahm die Ermittlung auf und fahndet nach den Einbrechern.



(hot)