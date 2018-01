Floriani in Zivil verhinderte Brand in Wohnhaus

Während die Bewohner des Wohnhauses in Hirschwang an der Rax (Neunkirchen) gebannt vor dem TV den Siegeslauf von Marcel Hirscher schauten, breitete sich in der Trafostation am Gang ein Brand aus.

Christoph Brunner, der ebenfalls in dem Haus wohnt und Feuerwehrmann in Payerbach ist, bemerkte den Rauch, der sich rasend schnell ausbreitete. Beherzt griff der Floriani zum Feuerlöscher und verhinderte so Schlimmeres.

Brunner verhinderte Katastrophe

Anschließend öffnete er alle Fenster und Türen, damit das Stiegenhaus belüftet wird. Die alarmierten Feuerwehren Hirschwang, Prein, Edlach und Reichenau hatten

nur mehr Nachkontrollen durchzuführen sowie das Haus mit einem Druckbelüftet zu belüften.

Dank Brunner, wurde eine größere Katastrophe mit möglichen Verletzten verhindert.



