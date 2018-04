Floriani und Bewohner bei Wohnhausbrand verletzt

Brandalarm am Montagabend in einer Wohnhausanlage in der Großweikersdorfer (Bez. Tulln) Bahnstraße! Bewohner bemerkten den Rauch riefen die Feuerwehr. Sie konnten sich zwar alle in Sicherheit bringen, eine Person musste aber vom notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr ging unter Atemschutz in die betroffene Wohnung, kurz darauf kam es aber zu einer gefährlichen Durchzündung (explosionsartige Ausbreitung des Feuers durch Reaktion der Rauchgase) – weil die Florianis derartige Situationen aber regelmäßig trainieren, wurde niemand verletzt.

Daraufhin wurde aber die Alarmstufe erhöht und weitere Feuerwehren aus der Umgebung nachalarmiert. Nach rund drei Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Während dem Einsatz gab es allerdings noch einen zweiten Verletzten. Ein Feuerwehrmitglied hatte Pech, verletzte sich beim Löschen und musste ebenfalls ins Spital gebracht werden.

