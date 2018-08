Flucht vor Polizeikontrolle: Lenker kracht in Bach

Statt seinen Pkw anzuhalten, stieg ein Lenker (32) in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Amstetten mächtig aufs Gaspedal und flüchtete vor der Polizei. Die Exekutive hatte den Autofahrer kontrollieren wollen. Über Schleichwege versuchte der 32-Jährige zu entkommen.

Umfrage Alkohol am Steuer - sind Sie schon mal betrunken gefahren? Nein, natürlich nicht. 63 % 63 % Ja, leider einmal. 17 % 17 % Ja, bereits öfters und ich schäme mich dafür, wenn ich dann sowas lese. 16 % 16 % Ich weiß es nicht. 4 % 4 % Insgesamt 159 Teilnehmer

In einer der zahlreichen Kurven verlor der Lenker jedoch die Herrschaft über sein Auto und landete in einem Bach. Das Fahrzeug blieb am Dach liegen. Die Einsatzkräfte mussten den Lenker aus dem Wrack holen. Die Bergung des Fahrzeuges wurde durch eine Privatfirma durchgeführt. Ein durchgeführter Alkoholtest war positiv, der Unfalllenker wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

(Lie)