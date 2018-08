Flugzeugabsturz: Trauer in Gablitz um Toten

Drei Niederösterreicher kamen in der Schweiz bei einem Flugabsturz ums Leben, darunter ein Mann aus der Wienerwaldgemeinde Gablitz und seine Eltern, die aber jetzt in Wien leben ("Heute" berichtete).

Der Sohn hat eben einen Wohnsitz in Gablitz (St. Pölten), wie auch Bürgermeister Michael Cech (VP), der derzeit selbst im Ausland ist, bestätigt. "Ja leider, es ist ein Gablitzer, das wurde mir gerade vom Außenministerium bestätigt. Derartige Unfälle sind immer tragisch, aber natürlich geht es besonders Nahe wenn es Menschen aus dem direkten Wohnumfeld betrifft. Auch, dass so ein Unfall am Ende einer Urlaubsreise passiert, macht mich als Viel-Reisenden ziemlich betroffen", so der VP-Ortschef zu "Heute".

