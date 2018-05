Fohlen ist da! Freude über Pferde-Nachwuchs

Große Freude am Reiterhof von Manfred Kaas: Das Baby-Fohlen ist da und zuckersüß! In Hof am Leithagebirge (Bez. Bruck) hat Friesenstute „Sarah“ bereits zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen.

Das hübsche Friesenfohlen ist ein Weibchen und hört auf den Namen „Saphira“. Bereits am Tag der Geburt konnte sich die Kleine auf ihren zierlichen Beinen halten.

Mittlerweile tollt das rund eine Woche alte Jungtier schon quicklebendig eifrig über die ganze Koppel, immer brav hinter der Mama her. Tierhalter Manfred Kaas ist natürlich mächtig stolz.

(red)