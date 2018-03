Forderung nach Rauchverbot in Strandbad

Ex-Neos-Politiker und Mikl-Leitner-Unterstützer Tobias Monte macht mit einer neuen Forderung auf sich aufmerksam: Der Badener fordert ein komplettes Rauchverbot für das Areal des städtischen Strandbades. Geht es nach ihm, soll die Regelung bereits vor Saisonbeginn in Kraft treten.

Ex-Neos-Mann Tobias Monte (Bild: Maria Hollunder)

"Nichtraucherlokale werden immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Umso erstaunlicher ist es, dass in der Kurstadt Baden, im öffentlichen Strandbad geraucht werden darf", so Monte.

"Geht um Wohl der Kinder"

Dabei gehe es ihm nicht um die Bevormundung von Rauchern, sondern lediglich um den Schutz der Nichtraucher, insbesondere von Kindern.

“Dass in einem Familien- und Kurbad weiterhin geraucht werden darf, ist kein Ruhmesblatt für die Stadt Baden. Gerade der ÖVP-Grüne-Neos Stadtkoalition, welche sich immer gerne als familienfreundliche Gesundheitsaposteln darstellen, sollte es ein wichtiges Anliegen sein,” holt Tobias Monte auch gegen seine einstigen Parteikollegen aus.

Bürgermeister Stefan Szirucsek (VP) kann sich ein komplettes Rauchverbot auf "Heute"-Anfrage nicht vorstellen: „Selbstverständlich gilt in allen Gebäuden des Badener Strandbades ein striktes Rauchverbot. Was den Freiluftbereich betrifft, liegt es der Stadt fern, ihre Gäste sowie Bürgerinnen und Bürger zu entmündigen. So wie in anderen Lebensbereichen, kommt es auch hier auf gegenseitige Rücksichtnahme an. Für den öffentlichen Raum fehlt zur Verhängung eines Rauchverbotes die rechtliche Grundlage“.

(nit)