Forstunfall: Mann starb an seinem 50. Geburtstag

Tragödie in Peygarten-Ottenstein: Beim Fällen einer hohen Fichte kam ein Holzfäller in Peygarten-Ottenstein an seinem 50. Geburtstag ums Leben.