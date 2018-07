Frau (27) im Waldviertel vergewaltigt: Täter in Haft

Am Donnerstag soll Abdelfatah O. (49) eine 27-Jährige in deren Wohnung im Waldviertel vergewaltigt haben. Der Mann wurde daraufhin von der Polizei einvernommen.

Bei der Einvernahme gab der Syrer anfangs an, vom Opfer verführt worden zu sein, bestritt jegliche Form der Gewalt. Erst als die Ermittler des Landeskriminalamtes (EB 3) mehrmals nachhakten, zeigte sich der Mann geständig. Die Journalstaatsanwältin entschied: Festnahme und Einweisung in die Justizanstalt. Nach einer Nacht in der Polizeiarrestzelle in Gmünd, wurde der Syrer am Freitagmorgen in die Justizanstalt Krems überstellt.

Dritter Fall in 2 Wochen

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, auch weitere Zeugen sollen einvernommen werden. Ende Juni war es in Traiskirchen und in Amstetten zu ähnlichen Vorfällen gekommen.

