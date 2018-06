Frau (29) am Bahnhof von Zug erfasst – sofort tot

Eine 29-jährige Frau ließ am Sonntag um 13:15 versehentlich ihren Rucksack im Zug liegen. Als sie das Fehlen bemerkte, war sie bereits am anderen Ende des Bahnhofs in St. Valentin (Bez. Amstetten). In der Angst, dass der Zug mit ihrem Rucksack jeden Moment losfahren würde, lief sie über die Gleise.

Dabei übersah die junge Russin einen Zug der Westbahn, der mit 200 km/h durch den Bahnhof fuhr. Die Frau wurde frontal vom Zug erfasst und war sofort tot.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(min)