Drama: Frau (33) stürzt aus Fenster im dritten Stock

Rätselhafter Fenstersturz in der St. Pöltner Innenstadt am Donnerstag: Eine 33-Jährige stürzte aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Stock mehrere Meter in die Tiefe, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Da die Frau oder etwaige Zeugen noch nicht einvernommen werden konnten, ermittelt die Exekutive derzeit in alle Richtungen. Laut "NÖN" wird auch ein Verbrechen nicht ausgeschlossen.

(Lie)