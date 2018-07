Frau in Autodrom entführt: Schlägerei auf Weinfest

Wiedersehen im Gerichtssaal Korneuburg nach einem feucht-fröhlichen Weinfest in Poysdorf (Mistelbach): Ein Weinviertler (32) schnappte einem anderen Weinfestgast (33) die Frau weg, als dieser gerade Jetons fürs Autodrom kaufte. Der 32-Jährige fuhr mit der "geliehenen" Braut einige Runden - die Fahrt endete nach einem Faustschlag ins Gesicht.

Der 32-Jährige ging, benommen durch Alkohol und Schlag, in die Knie, rappelte sich nach rund zwei Minuten wieder auf und setzte zum Gegenangriff an. Der 33-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen am Knie.

Geldbußen

Vor Gericht konnte der Fall nicht geklärt werden, zu groß waren einfach die Erinnerungslücken. Beide Streithähne kamen mit einer Geldbuße im Rahmen einer Diversion davon. Der 33-Jährige muss 1.800 Euro zahlen, der 32-jährige "Brautentführer" 900 Euro.

