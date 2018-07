Frau mit Kinderwagen von Autolenkerin erfasst

Eine Frau überquerte mit ihrem Kind auf der B16 in Ebreichsdorf gerade einen Schutzweg (Anm.: der wegen Asphaltierungsarbeiten derzeit nicht markiert, jedoch durch eine Ampel gesichert ist), eine Wiener Pensionistin konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste die Mutter.

Dabei wurde die Frau unbestimmten Grades verletzt und der Kinderwagen einige Meter mitgeschleift. Das Kleinkind blieb dabei unverletzt.

SP-Frau und Sani halfen

Ein Passant, der Notfallsanitäter ist, leistete sofort Erste Hilfe und versorgte die Verletzte, während sich eine andere Passantin um das Kleinkind kümmerte. Bei der Passantin handelte es sich um die Pottendorfer SP-Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt (48).

Auch ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort, konnte aber ohne Patientin abheben. Die Verletzte wurde vom Notarzt versorgt und in weiterer Folge mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Baden gebracht. Das unversehrte Kleinkind konnte an Verwandte übergeben werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

