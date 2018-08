Frau stürzte aus Fenster: Held (36) fing sie auf

Seine selbstlose Tat bezahlte Ex-Bodybuilder Philipp „Keminator“ Kemi mit einem komplizierten Armbruch. „Am Dienstag werde ich schon operiert, werde einige Tage im Spital bleiben müssen“, so der dreifache Vater, der bis zum Eingriff bereits einen dicken Gips tragen muss.

Was war passiert? Nach einem Familienstreit wollte sich eine verzagte 47-Jährige aus dem Fenster stürzen, hielt sich im letzten Moment am Fenstersims fest, hing in rund 8 bis 9 Meter Höhe.

Philipp K., bis vor 3 Monaten Profi-Bodybuilder, lieferte am Flugfeldgürtel gerade Speisen aus, sah die Menschenmenge, lief hin, fing die Frau auf ("Heute" berichtete) und rettete ihr Leben. „Ich habe spontan gehandelt, ließ meine Pizzen fallen, lief hin und breitete meine Arme aus“, so der Held auch zur "NÖN".

Die gute Nachricht: Die 47-Jährige darf laut Angehörigen in einer Woche das Spital verlassen, sie erlitt aber Rippenbrüche und einen Fersenbruch. Der starke Heldenarm des „Keminators“ wird am Dienstag im Spital gerichtet. Süß: Am Gips vom Papa haben alle Kinder unterschrieben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)