Frau von eigenen Hunden gebissen

Blutiger Zwischenfall mit zwei Vierbeinern am Dienstag in Lunz am See (Bezirk Scheibbs): Eine Frau war mit ihren zwei Hunden unterwegs, die beiden Tiere attackierten sich gegenseitig, die Besitzerin ging schlichtend dazwischen, wurde dabei von einem der Hunde gebissen.

C15 flog Opfer ins Spital

Die stark blutende Wunde an der Hand wurde vom Hausarzt erstversorgt. Wegen der Schwere der Bissverletzung entschied der Mediziner, den Notarzt-Hubschrauber anzufordern.

Mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 15 wurde die Hundbesitzerin ins Amstettener Krankenhaus geflogen und dort operiert.

