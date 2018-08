Frequency: 66 Festgäste im Spital, 1.310 Sani-Einsätze

Bis Freitagabend, 23.30 Uhr, waren 1.310 Patienten am Frequency in St. Pölten zu versorgen. Die hohe Zahl an Interventionen ergibt sich vor allem aus Verletzungen wie Schürf- und Schnittwunden, Kreislaufbeschwerden und Insektenstichen. Denn: Auch heuer sind wieder viele Wespen und Bienen am und rund um das Festivalareal.

Durch umfangreiche Maßnahmen vor Ort mussten aber erst 66 Patienten in das Universitätsklinikum St. Pölten überstellt werden, wodurch dieses deutlich entlastet werden konnte. Einsatzleiter Stefan Gugerell: „Wir sind im Bedarfsfall bestens vorbereitet, Hilfe zu leisten.“

