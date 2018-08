Frequency 2018: Mega-Festival in den Startlöchern

Restlos ausverkauft ist das Frequency Festival 2018 im St. Pöltner VAZ. Damit könnten sogar die 140.000 Besucher aus dem Vorjahr noch einmal getoppt werden. Schon am Dienstag öffnet der Camping-Platz für die ganz motivierten Besucher, am Donnerstag beginnt das eigentliche Festival.

Auch das Wetter dürfte heuer mitspielen: Ab Mittwoch soll wieder ordentlich die Sonne scheinen, die Prognose bleibt das ganze Festival über gut. Das Spektakel dauert bis Sonntag, am Montag geht‘s für die meisten wieder heim. Um die An- und Abreise zu erleichtern, stellen die ÖBB jeweils Sonderzüge zur Verfügung. In den vergangenen Jahren hatte es im Rahmen des Festivals jeweils Verkehrschaos gegeben.

Während die Vorbereitungen am Gelände auf Hochtouren laufen, sind jene der Einsatzkräfte bereits weitestgehend abgeschlossen. Das Rote Kreuz ist mit insgesamt rund 600 Sanitätern, die teilweise auch heuer wieder aus anderen Bundesländern anreisen, vertreten. Die Polizei wird mit bis zu 100 Mann die Präsenz rund um Festival verstärken, seitens des Veranstalters sind außerdem Jahr für Jahr um die 400 Security im Einsatz.

Musikalisch macht das Festival heuer einen weiteren kleinen Schritt in Richtung elektronischer Musik. Alle Infos zum Line Up und den Highlights rund um die Stages findet ihr Hier!

(min)