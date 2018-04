Freund vor Ehe: Türke will Tochter (23) anzünden

Schläge und Beschimpfungen standen in einem St. Pöltner Haushalt an der Tagesordnung: Als dann das Familienoberhaupt vom Freund der unverheirateten Tochter erfuhr, verlor der 51-jährige Türke völlig die Fassung.

Umfrage Zwei Jahre teilbedingt für 51-Jährigen - was sagen Sie zum Urteil? Ein schlechter Witz - nur acht Monate davon unbedingt.

Ein bisschen zu mild.

Das Urteil passt genau.

Ich finde es sogar zu hart.

Er verschüttete Benzin in der Wohnung und drohte der Tochter, sie zu verbrennen. Der zornige Vater wurde verhaftet, jetzt musste der Türke mit Alkoholproblem in St. Pölten wegen fortgesetzter Gewaltausübung und Drohung auf die Anklagebank.

"Mit dem Umbringen hat er uns täglich bedroht", so die Opfer im Prozess. "Alle lügen", entgegnete der Angeklagte. Der Richter glaubte indes den Frauen.

Zwei Jahre teilbedingt

Das Urteil: zwei Jahre teilbedingte Haft – acht Monate davon muss der 51-Jährige absitzen. Der Richterspruch ist allerdings nicht rechtskräftig.

(Lie)