Frontalcrash: 2 Lenker kämpfen ums Überleben

Fataler Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 17 Uhr in der Wachau: Ein Abschleppwagen (mit einem Pkw auf der Ladefläche) donnerte mit einem Audi zusammen. Beide Lenker wurden in den Wracks eingeklemmt und erlitten massive Verletzungen.

Bereits während der schwierigen Rettung durch die Feuerwehr (die Florianis mussten die Opfer herausschneiden) wurden die Lenker vom Notarzt behandelt. Der Zustand eines Lenkers soll äußerst kritisch sein, auch der zweite Lenker wurde schwer verletzt. Die Rettungshubschrauber Christophorus 15 und Christophorus 2 stehen im Einsatz. Ein Unfallopfer wurde per C2 ins St. Pöltner Uni-Klinikum gebracht.

(Lie)