Frontalcrash: Mutter und ihre zwei Kinder verletzt

Heftiger Crash am Freitagvormittag gegen 11 Uhr in Niederhausleiten bei Kematen an der Ybbs (Bezirk Amstetten): Aus noch unbekannter Ursache krachten auf der B121 ein Pkw und ein Lkw frontal ineinander.

Die Pkw-Lenkerin erlitt durch die heftige Kollision schwere Verletzungen, ihre beiden ebenfalls im Auto sitzenden Kinder wurden leicht verletzt.

Drei Verletzte im Spital

Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon, die drei Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Sanitäter des Roten Kreuzes aus Waidhofen, in das Landesklinikum Amstetten transportiert.

Das Team des Roten Kreuzes bedankte sich indes bei den Ersthelfern. Mehr als zehn Personen waren stehengeblieben, um mitanzupacken, ein älteres Ehepaar kümmerte sich einstweilen um die leichtverletzten Kinder.





(nit)