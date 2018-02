Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

In den frühen Morgenstunden gegen 05.00 Uhr war ein 40-jähriger Fußgänger in Richtung Pfarrhofgasse in Wieselburg unterwegs. Als er an der Kreuzung, vermutlich bei Rot, über den Schutzweg ging ereignete sich das Drama.

Die Lenkerin (34) eines weißen Hyundai i20 fuhr bei Grün aus Richtung Ybbs kommend in Richtung Scheibbs über die Kreuzung und erfasste den 40-Jährigen am Schutzweg. Er wurde zu Boden gerissen und schwer verletzt. Mit der Rettung musste er ins LKH Amstetten gebracht werden.

(Ros)