Fuchs reißt Hendl zur Mittagszeit in Mödring

"Ich wollte Samstagmittag gerade unserem freilaufenden Hasen ein Leckerli, ein Stück Gurke bringen, als ich einen Fuchs vor dem Hühnerstall sah, der gerade einem Huhn den Kopf abbiss. Ich konnte es nicht fassen - es war kurz vor 13 Uhr. Erwartet ja keiner!", erzählt Martin Hofbauer den "Bezirksblättern".

Der Fuchs ließ das Huhn sofort fallen und wollte nur weg. "Aber vor dem Hühnerstall ist es etwas eng und ich stand ihm im Weg. Sofort bin ich ausgewichen, der Fuchs rannte über den Hof, sprang über den Jägerzaun - weg war er, in Richtung Dorfmitte."

"Unser Hase traute sich den ganzen Tag nicht mehr aus dem Stall, der war völlig fertig - die anderen Hühner nahmen das Ereignis eher gelassen und spazierten weiter draußen pickend nach Futter herum."

Die Füchse dürften anscheinend wenig zu Fressen finden, wagen sich deshalb auch am hellichten Tag – wie hier in Mödring zur Mittagszeit – in die Dörfer.

