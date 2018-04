Fünfjahriger stürzte aus Fenster auf Betonboden

Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Sonntag gegen elf Uhr vormittags in Pottendorf im Bezirk Baden: Ein Fünfjähriger befand sich gerade mit seinen Eltern im Garten, als er – so schnell konnten Mama und Papa gar nicht schauen – ins Haus zurücklief und zum offenen Fenster im Wohnzimmer ging, dort herumkraxelte.

Drei Meter-Fall

Dann passierte es: Der Kleine dürfte das Gleichgewicht verloren haben und stürzte aus einer Höhe von etwa zwei bis drei Metern auf eine Betonrampe.

Der Kleine brach sich bei dem Sturz den Arm, auch leichte Gesichts- und Kopfverletzungen erlitt er. Der Bub wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Christophorus 3 ins Spital nach Wiener Neustadt geflogen.





(nit)