Für tot erklärt: Mann (68) noch immer im Spital

Der 68-jährige Ingenieur aus Wr. Neudorf (Bezirk Mödling), der von einem Sanitäter für tot erklärt worden war, liegt nach wie vor im Mödlinger Krankenhaus und erholt sich von den Strapazen.

Wie berichtet hatte am 3. Juni ein langjähriger Sanitäter seinen Kompetenzbereich überschritten und den Mann für tot erklärt. Das komplette Rot Kreuz-Team zog ab, doch dann röchelte der Mann wieder, die Polizei alarmierte den Notarzt.

Beim Roten Kreuz zeigte man sich auch am Tag nach der „Heute“-Story bestürzt: „Mit dem einen Sanitäter haben wir sofort das Dienstverhältnis gelöst, die anderen beiden Rettungskräfte wurde zurückgestuft in den Ausbildungsmodus. So einen bedauerlichen Fall hatten wir noch nie, wir sind um Qualität echt bemüht“, sagt Sprecherin Sonja Kellner.

