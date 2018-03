Gar nicht mjam! Ärger um übertriebene Werbeaktion

Der Lieferservice "Mjam" hat sich in Österreichs Städten bereits etabliert. Zahlreiche Restaurants kooperieren mit dem Unternehmen. So auch in Wiener Neustadt. 24 Wirte sind es dort. Um diese Information auch erfolgreich an den potenziellen Kunden zu bringen, startete "Mjam" jetzt eine Werbeaktion mit Plakaten und Flyern.

Sehr zum Ärger mancher Einwohner Wiener Neustadts, denn: "Mjam" schoss mit der Quantität ihrer Werbemittel wohl etwas über das Ziel hinaus (siehe Foto).

"So viel Müll"

"Was mich als Neustädter stört ist der Müll, den keiner dann wegräumt", so ein Anrainer zu "Heute". Bereits mehrmals versuchte er auf der Facebook-Seite des Unternehmens auf das Problem aufmerksam zu machen. "Aber die reagieren auf kein einziges Posting", schildert der Neustädter.

Wermutstropfen: Die Aktion, die auf den Plakaten beworben wird, endet am 27. März.

(nit)