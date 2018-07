Gars am Kamp: Unbekannte Täter wüteten im Kurpark

Vandalismus in Gars am Kamp (Bezirk Horn): Unbekannte Täter rissen den Zugang zu den Badekabanen (Anm.: Luxusbadekabinen) heraus, rissen die Handhalterungen ab, warfen Blumenkisten in den Kamp, nahmen einen vollen Mülleimer und warfen auch diesen ins Wasser.

Der Sachschaden für die Marktgemeinde Gars am Kamp: rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen können. Hinweise unter der Telefonnummer: 059133/3435.

(Lie)