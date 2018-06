Sankt Pölten 18. Juni 2018 15:03; Akt: 18.06.2018 15:12 Print

Gartenhütte in Vollbrand: Besitzer verletzt im Spital

Großalarm für fünf Feuerwehren am frühen Nachmittag in St. Pölten: Eine Gartenhütte stand in Brand, der Besitzer musste verletzt ins Krankenhaus.