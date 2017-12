Auto gegen Gasthaus: Trauer um toten Lenker

Kurz vor Mittag kam es am Christtag in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) zu einer Tragödie: Ein 45-Jähriger knallte mit seinem blauen Kombi gegen die Mauer eines Gasthaus und starb noch an der Unfallstelle ("Heute" berichtete). Der Unfalllenker rammte dabei auch einen Stromverteilerkasten - ein Mitarbeiter des Stromversorgers musste anrücken.

Die L150 war zwischen Mittag bis 15 Uhr nur schwer passierbar, die Erhebungen der Exekutive laufen. Warum der 45-Jährige mit seinem Kombi von der Straße abgekommen war, ist noch unklar.

(Lie)